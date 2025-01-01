İZMİR'de, 2025 yılının ilk bebeği Mahir Deniz oldu.
İzmir'de 2024 yılının ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Şenay ve Şener Saki çifti, dünyaya gelen bebeğe 'Mahir Deniz' ismini verdi. 3 kilo 440 gram olarak Mahir Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 2025'in İlk Bebeği Mahir Deniz Dünyaya Geldi - Son Dakika
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