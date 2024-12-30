İzmir\'de 22 Bin 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

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İZMİR'de, bu yıl jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 22 bin 44 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 312 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları alanda 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda, 22 bin 44 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 560 göçmen kaçakçısından 312'si tutuklandı. Aralık ayında ise 10 ilçede yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 1 bin 759 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına olanak sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27'si tutuklandı.