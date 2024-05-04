İzmir\'de 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.E. (22), A.Ö. (19) ve E.I. (25) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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