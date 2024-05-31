İzmir\'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Takibe alınarak ilçede durdurulan kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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