İzmir'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kente getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan kamyonda yapılan aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

31.05.2024 13:53
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Takibe alınarak ilçede durdurulan kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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