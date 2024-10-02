İzmir'de ATM Gasbı

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İzmir'in Konak ilçesinde ATM'den para çeken kişinin gasbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polise başvuran emekli H.K, Şükrü Saraçoğlu Caddesi'nde bir bankanın ATM'sinden 5 bin lira çektikten sonra işlem sırasında arkasında duran kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

H.K'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli H.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüpheli H.E'nin yürüyerek bölgeye geldiği, ATM'de işlemini tamamlayan H.K'nin elindeki parayı gasbettiği görülüyor. Kayıtlarda, H.K'nin dengesini kaybederek düştüğü ve şüphelinin uzaklaşması yer alıyor.