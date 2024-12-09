İzmir\'de Berber Vuruldu, Şüpheli Kaçtı

Güncel

İZMİR'de, berberlik yapan Mert Can Şahin (33), iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından iş yerinde tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şahin tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli O.A.'nın (23) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi 1039 Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Berberlik yapan Mert Can Şahin, iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı. Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN - Burak UÇAR/ İZMİR,