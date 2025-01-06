İzmir'de Çalışanların Ücret Ödemeleri Hakkında Açıklama

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "29 şirketimizde çalışma arkadaşlarımızın birikmiş ikramiye, aile yardımı ve diğer hakları ile Aralık ayı ücretlerine ilişkin 7 Ocak'taki ödemelerinin yapılması talimatı bankalara verilmiştir. Diğer 3 şirketteki çalışanlarımızın, eksik yatırılan 7 Ocak ücretleri takip eden üç iş günü içerisinde ödenecektir" açıklaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Belediye'nin iştirak şirketlerinde çalışanların maaşlarının geç yatırılması ve kesinti yaşanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tugay'ın sosyal medya hesabından yaptğı açıklama şu şekilde:

" İller Bankası'ndaki payımızın Maliye Bakanlığı'nca hukuki dayanaktan yoksun biçimde kesilmesi, ödeme programımızı öngörülemeyen şekilde değiştirmiştir. Bu durum, iştirakimiz 32 şirketten 3'ünde 7 Ocak'ta yapılması gereken ücret ödemelerinin üç iş günü ertelenmesine yol açmıştır. 29 şirketimizde çalışma arkadaşlarımızın birikmiş ikramiye, aile yardımı ve diğer hakları ile Aralık ayı ücretlerine ilişkin 7 Ocak'taki ödemelerinin yapılması talimatı bankalara verilmiştir.

Diğer 3 şirketteki çalışanlarımızın, eksik yatırılan 7 Ocak ücretleri takip eden üç iş günü içerisinde ödenecektir. Merkezi hükümetin hukuki dayanaktan yoksun kesintisinden vazgeçeceğini umuyor; diğer taraftan, merkezi idarenin bu davranışına bağlı kalmadan bütçemizi ve ödeme programımızı hazır halde tutacağımızı halkımızın bilgisine sunarız. Bizler bu süreci İzmir halkı ile birlikte dayanışma içinde atlatacağız; ne hizmetleri aksatacağız, ne de halkımızın hakkını savunmaktan geri duracağız."