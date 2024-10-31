İzmir'in Urla ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine B.K. (59) tarafından rahatsız edilip cinsel istismara uğradığını anlattı.
Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.
B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Cinsel İstismar: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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