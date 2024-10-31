İzmir'de Cinsel İstismar: Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Urla ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine B.K. (59) tarafından rahatsız edilip cinsel istismara uğradığını anlattı.

Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.