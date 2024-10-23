İzmir'de Cumhuriyet Coşkusu

İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nca konser düzenlendi.
İzmir Valiliği tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde marşlar ve şarkılar seslendirildi.
Meydanda bulunan vatandaşlar marşlara alkışlarla eşlik etti.
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