İzmir\'de DEAŞ Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltında

Güncel

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü. Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesaplarından propaganda yapan ve örgüte eleman kazandırmak için irtibat kuran 2'si Türk 15'i Suriyeli toplam 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah harekete geçildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 16 şüpheli, yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.