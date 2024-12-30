İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü. Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesaplarından propaganda yapan ve örgüte eleman kazandırmak için irtibat kuran 2'si Türk 15'i Suriyeli toplam 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah harekete geçildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 16 şüpheli, yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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