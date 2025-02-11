İzmir'de Denizde Ceset Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizde ceset bulundu.
Alsancak kordon boyunda, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kişinin Hüseyin Etli (44) olduğu tespit edildi.
Etli'nin naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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