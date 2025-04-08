İzmir'de Dünya Romanlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Dünya Romanlar Günü Kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelerek, Romanların sorunlarına dikkat çekti ve belediyenin destek sözü verdi.

08.04.2025 11:15  Güncelleme: 12:20
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Romanların hayatını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Tugay, "Sizler zeki, yetenekli, Türkiye'ye örnek olacak işlere imza atacak insanlarsınız. Belediyenin tüm imkanları ile her zaman sizin yanınızda olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman yurttaşlar ile Romanların temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerini ağırladı. Balçova Nefes Restoran'da düzenlenen yemeğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

8 Nisan'ın tüm dünyada Roman haklarını, Romanların yaşadığı sorunları dile getirmek üzere seçilmiş bir gün olduğunu dile getiren Tugay, Romanların dünyaya güzel gözle bakan, kendi içinde de o güzelliği yaşayan insanlar olduğuna dikkat çekti. Roman dostu olduğunu belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

Ülkemizde yaşanan yoksulluk, işsizlik, sağlık problemi, eğitim eksikliği gibi birçok sorunu Roman toplumu daha ağır boyutta yaşıyor. Tüm bu sorunların üzerine ayrımcılığın eklenmesi kabul edilebilir değil. Amacımız Roman çocuklarının daha fazla eğitim imkanı bulması, Roman yurttaşların daha sağlıklı olabilmesi için gereken desteği alması, oturdukları mahallelerin, evlerin daha sağlıklı ortamlar olması, sahip oldukları beceri ve özellikleri daha fazla geliştirebilmeleri. Bu kadar zeki, duyarlı, yetenekli bir toplum böylelikle bırakın dışlanmayı Türkiye'ye örnek işler yapar. Sizler zorluklar içinden süzülerek gelmiş insanlarsınız. Belediye olarak tüm imkanlarımızla Roman toplumunun hizmetindeyiz. Birlikte yapacağımız çok iş var. Her zaman yanınızdayım. Sorunlarımızı aklımızla, yüreğimizle, şehrimize, ülkemize olan inancımızla çözebiliriz. Sizlerin de güçlü durması ve girişimci olması gerekiyor."

CHP İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ise "Hiçbir ilimizde organize kutlanmayan Dünya Romanlar Günü İzmir'de kutlanıyor. Bu konuda İzmir her zaman başkent olmuş, ağabeylik vazifesini üstlenmiştir. Bize bu gururu yaşatan Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dünya Romanlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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