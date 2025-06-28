İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Yasa dışı internet sitelerinde mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı ilanlar vererek fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarını işledikleri belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı, mağdur 59 kadın kurtarıldı, dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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