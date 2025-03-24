İzmir’de Gözaltılara Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
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İzmir’de Gözaltılara Tepkiler Sürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İzmir'deki eylemlere katılan CHP'li gençlerin ve avukatların gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı ve milletvekilleri, gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

24.03.2025 15:26  Güncelleme: 16:29
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(İZMİR) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İzmir'de düzenlenen eylemlere katılan CHP'li gençler ve avukatların gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz gözaltına alınan isimlerin serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İzmir'deki eylemlere katılan CHP Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı Tuğba Akgün, Urla Gençlik Kolları Başkanı Serkan Kahraman ve eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in aralarında olduğu avukatlar gözaltına alındı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz gözaltılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arslan: "Anayasal hakkını kullanan gençlere biz daha müsamahalı davranılmasını istiyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, gözaltında bulunan isimlerin durumlarıyla ilgili bilgi almak için adliyeye geldiklerini belirterek, "Gözaltına alan arkadaşlarımızın durumuyla ilgili bilgi almaya çalışacağız. Barışçıl eylemler yapan insanların sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Yürüyüş hakkı, gösteri yapma hakkı, anayasal bir haktır. Anayasal hakkını kullanan gençlere biz daha müsamahalı davranılmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda tansiyonu da azaltan bir şey olur. Tabii ki kamu güvenliği de önemli ama kamu güvenliğini sağlayacağız diye orantısız güç kullanılması, suçsuz günahsız insanların şiddete uğraması ve sabah saatlerinde evlerinden alınmasını doğru bulmuyoruz. O yüzden geldik. Yetkililerle görüşeceğiz ve bir an önce bu sürecin hızlanmasını ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep edeceğiz" dedi.

Aslanoğlu: "Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da süreci milletvekilleriyle yakından takip ettiklerini belirterek "Gençlerimizin bu şekilde gözaltı ve bazıları çok uzun süredir gözaltında. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Genç kardeşlerimize Gündoğdu'da yaptığımız eylemde kalmalarını, Gündoğdu'nun dışına çıkmamalarını, çünkü onların güvenliğini sağlayamıyoruz, güvenliğini sağlayamadığımızdan çok üzülüyoruz. Gençlerimizi bugün yine saat 20.00'de Gündoğdu Meydanı'na davet ediyoruz" diye konuştu.

Yılmaz: "Arkadaşlarımız serbest kalana kadar biz buradayız"

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da gözaltılarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Savcıyla yaptığımız görüşmede bugün gözaltında bulunan meslektaşlarımız adliyeye, savcılığa getirilecekler. Bu konuda ilgilenen başsavcı vekili ve savcı bey arkadaşlarımızın gün içerisinde adliyeye getirilecekleri konusunda bizleri bilgilendirdiler tabii sadece Bozyaka'da değil TEM'de olan arkadaşlarımız var. TEM'de olan arkadaşlarımız da bugün adliyeye getirilecek" dedi.

Yılmaz, gözaltı sayılarına ilişkin olarak, "Bize gelen bilgi sekiz meslektaşımızın olduğu yönünde. Dört gün öncesinden başlayan bir gözaltı süreci. Arkadaşlarımız serbest kalana kadar buradayız. Biz burada bulunmaya devam edeceğiz serbest kaldıklarını görünceye kadar buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Gözaltına alınan eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in hastane muayenesinin ardından TEM'e götürüleceğini ardından adliyeye getirileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir’de Gözaltılara Tepkiler Sürüyor - Son Dakika

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