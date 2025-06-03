İzmir'de Grev 6. Gününde: İşçiler Eşit Ücret İçin Mücadele Ediyor

(İZMİR) - Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine İzmir'de başlayan grev 6'ncı gününe girdi. Yaklaşık 23 bin işçinin iş bıraktığı grevde, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Gerçekler burada, buradayız, grevimize devam ediyoruz" dedi.

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şube'de örgütlü İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama emekçileri; grevlerinin 6'ncı gününde Kültürpark 1 No'lu Hol önünde bir araya geldi. Sendika binasının önünden Kültürpark'a yürüyen işçiler "eşit işe, eşit ücret" sloganları attı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Bugün maaşları yattı, arkadaşların. Lütfen mesaisiz yani bedelinden fazla aldıkları pazar günü çalıştığı bayramda çalıştığı değil. Biz yalan söylemiyoruz. Gerçekler burada. Basın mensupları bu konuşmalardan sonra arkadaşlarla röportaj yapsın. Bugün dördüncü gruptaki bir şef arkadaşımızın eline geçen net maaş 36 bin lira. Gerçek budur. Masadan kaçan, masadan çekilen taraf değiliz. Kurun masayı. Gelin bu mağduriyeti, işçilerin ve kentlinin mağduriyetini hep birlikte giderelim. Varsanız masaya doğru gelmeye adım atmaya buradan çağrı yapıyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde bize bir rakam gösterenler varsa çıksın açıklasın" ifadesini kullandı.

"Senin verdiğinden daha azını istiyoruz"

Sarı, "Cemil Başkan şunu söylemişti. 65 milyon net teklif etmişti. ya biz hesap yapmasını bilmiyoruz dedik. Oturduk bir hesap yaptık. Altmış beş milyon netin 30 güne bölüm günlük yevmiyesi 2 bin 166 lira. Biz günlük yevmiye 2 bin 166 lira istemiyoruz. Biz en alt grup bin 731 en üst grup bin 947 lira. Senin verdiğinden daha azını istiyoruz. Varsan hemen imzayı atalım. O yüzden buradayız, yan yanayız" diye konuştu.

Ercan Gül'den İddialara Yanıt: "Bu, senin görevin değil"

DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül hakkında belediyede 58 akrabasının çalıştığına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Gül, eşinin uzun süredir belediyede çalıştığını ve bu mücadelenin bir parçası olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Sözcü gazetesi 'Ercan Gül'ün eşi belediyede çalışıyor. Ercan Gül'ün soy isminde 58 akrabası belediyede çalışıyor' diye haber yapıyor. Evet, eğer bu haber ayağını denk al haberiyse ben şunu biliyorum arkadaşlar. Yarınlarda aç kalırım korkusuyla bir yola çıkmadım varsa eğer ki böyle bir düşünce yarınlarda gerekirse eşim işinden olsun ama söz veriyorum bu yoldan kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Bu kadar çirkinleşmenin, ahlaksızlaşmanın hiçbir anlamı yok. Bu, senin görevin değil. Burada yapılmak istenenleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Dün de burada söyledim. Bu kavga Ercan'ın, Sedat'ın, Serap'ın, Engin'in, Memiş'in kavgası değil. Bu yöne doğru çekmeye çalışıyorlar. Bizler tam tersi burada ekmek kavgası var diyoruz. Bu ekmek kavgası üzerinden gelin diyoruz."