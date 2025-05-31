İzmir'de Grev Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Grev Mücadelesi Devam Ediyor

31.05.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 23 bin işçi grevde, DİSK liderleri destek için alanda. Grev, emek ve adalet talebiyle yapılıyor.

İzmir'de İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin kişinin greve çıktığı 3'üncü günde işçiler, Konak ilçesindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) binasının önünde toplandı. Sabah saatlerinde toplanan işçiler, slogan ve halaylar eşliğinde eylemlerine devam etti. Bir araya gelenler, belediye hollerinin de olduğu Kültürpark'a yürüdü. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da alana geldi. Burada konuşan Çerkezoğlu, "Sizler bugün sadece İZELMAN ve İZENERJİ işçileri olarak sadece emek ve ekmeğiniz için bu grevi yapmıyorsunuz. Bu grev, bu mücadele İzmir'in dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanındaki atölyelerde, fabrikalarda sendikasızlığa mahkum edilen milyonlarca sınıf kardeşimizin de geleceği içindir. Bu mücadele İzmir halkının bütün Türkiye halkının emeğinin, demokrasinin, adaletin, yani ülkenin geleceğinin mücadelesidir" dedi.

'GREV YASAL VE ANAYASAL HAKKIMIZDIR'

"Eşit işe eşit ücret ve onurlu bir TİS için bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz" diyen Çerkezoğlu, grev hakkını sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını söyledi. Çerkezoğlu, "Her şeyin farkındayız. Hiçbir gerekçe işçinin alın terinden daha öncelikli değildir. Grev yasal ve anayasal hakkımızdır" diye konuştu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "Pazartesi günü ailemizle ve çocuklarımızla geleceğiz. Grev devam ederse, İzmir'deki diğer şube başkanlarımızdan destek için dayanışma grevi talep edeceğiz" dedi.

'SİZLER BURADA TARİH YAZIYORSUNUZ'

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da "Bugün burada hak, adalet, eşitlik ve insanca bir yaşam için buradayız ve sizler burada tarih yazıyorsunuz. Taleplerimizde, mücadelemizde ve alın terimizde haklıyız ve hakkımızı da birliğimizle mutlaka kazanacağız. Bu grev İzmir halkını zora sokma grevi değil, İzmir halkına hizmet etmeyi kutsal sayıyoruz. Ancak bu kutsal görevi yerine getiren kardeşlerimizin, işçilerin haklı taleplerine herkesin saygı duyması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN, İZENERJİ, İZBETON, İZULAŞ VE İZDOĞA olmak üzere 5 büyük şirket var. 2-3 şirkette TİS görüşmesi yapılmış ve sonucunda ücretler alınıyor. Şu anda toplu sözleşme masasında aynı işi, aynı iş yerinde yapıyoruz ama bir şirkete 3 verirken, bize 2 verilmesini kabul etmiyoruz. Güvenlik görevlilerine de büyük bir haksızlık yapıldı. Ama asla yalnız değilsiniz güvenlik işçilerinin mağdur edilmesine de asla göz yummayacağız" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

Arzu Çerkezoğlu, Yerel Haberler, Politika, İzelman, Ekonomi, Güncel, Konak, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Grev Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:04:55. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Grev Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.