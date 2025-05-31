İzmir'de Grev Mücadelesi Devam Ediyor

İzmir'de İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin kişinin greve çıktığı 3'üncü günde işçiler, Konak ilçesindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) binasının önünde toplandı. Sabah saatlerinde toplanan işçiler, slogan ve halaylar eşliğinde eylemlerine devam etti. Bir araya gelenler, belediye hollerinin de olduğu Kültürpark'a yürüdü. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da alana geldi. Burada konuşan Çerkezoğlu, "Sizler bugün sadece İZELMAN ve İZENERJİ işçileri olarak sadece emek ve ekmeğiniz için bu grevi yapmıyorsunuz. Bu grev, bu mücadele İzmir'in dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanındaki atölyelerde, fabrikalarda sendikasızlığa mahkum edilen milyonlarca sınıf kardeşimizin de geleceği içindir. Bu mücadele İzmir halkının bütün Türkiye halkının emeğinin, demokrasinin, adaletin, yani ülkenin geleceğinin mücadelesidir" dedi.

'GREV YASAL VE ANAYASAL HAKKIMIZDIR'

"Eşit işe eşit ücret ve onurlu bir TİS için bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz" diyen Çerkezoğlu, grev hakkını sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını söyledi. Çerkezoğlu, "Her şeyin farkındayız. Hiçbir gerekçe işçinin alın terinden daha öncelikli değildir. Grev yasal ve anayasal hakkımızdır" diye konuştu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "Pazartesi günü ailemizle ve çocuklarımızla geleceğiz. Grev devam ederse, İzmir'deki diğer şube başkanlarımızdan destek için dayanışma grevi talep edeceğiz" dedi.

'SİZLER BURADA TARİH YAZIYORSUNUZ'

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da "Bugün burada hak, adalet, eşitlik ve insanca bir yaşam için buradayız ve sizler burada tarih yazıyorsunuz. Taleplerimizde, mücadelemizde ve alın terimizde haklıyız ve hakkımızı da birliğimizle mutlaka kazanacağız. Bu grev İzmir halkını zora sokma grevi değil, İzmir halkına hizmet etmeyi kutsal sayıyoruz. Ancak bu kutsal görevi yerine getiren kardeşlerimizin, işçilerin haklı taleplerine herkesin saygı duyması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN, İZENERJİ, İZBETON, İZULAŞ VE İZDOĞA olmak üzere 5 büyük şirket var. 2-3 şirkette TİS görüşmesi yapılmış ve sonucunda ücretler alınıyor. Şu anda toplu sözleşme masasında aynı işi, aynı iş yerinde yapıyoruz ama bir şirkete 3 verirken, bize 2 verilmesini kabul etmiyoruz. Güvenlik görevlilerine de büyük bir haksızlık yapıldı. Ama asla yalnız değilsiniz güvenlik işçilerinin mağdur edilmesine de asla göz yummayacağız" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,