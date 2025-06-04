İzmir\'de Grev Süreci Tıkanmaya Devam Ediyor

(İZMİR)- İzmir'de grevin bitmesi için görüşmeler devam ederken saatler süren toplantıdan uzlaşı çıkmadı. Başkan Cemil Tugay'ın gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından sendika da açıklama yaptı. DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Biz kapıları kimseye kapatmadık. Kapılar yüzümüze kapanıyorsa bunun kararını alıp kendimize göre yol belirleyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerinin eylemleri 6'ncı gününde devam ederken akşam saatlerinde Cemil Tugay ve Sendika temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucunda Cemil Tugay'ın ardından Sendika temsilcileri de basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül açıklamayı yaptı. Başkan Tugay'ın "Ben görüşmeye devam etmek isterim ama benim açımdan bu kişiler ile görüşme yolu kapanmıştır" söylemlerine yanıt veren Gül, "Biz kendilerine söyledik görüşmeye açığız. Biz kapıları kimseye kapatmadık. Kapılar yüzümüze kapanıyorsa bunun kararını alıp kendimize göre yol belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Olumlu sonuçlansın istedik"

Gül müzakereye yönelik şu bilgileri verdi:

"Görüşmeye gittiğimizde elimizde bir teklif vardı, yüzde 30 olarak güncellendi. Enflasyon farkı olarak 'Size temmuzda değil haziran ayında verelim üzerine de iki puan ekleyelim' dediler. Bir de bizim işe devam ve rapor teşvikimiz var. Ortalama ücreti 42 bin TL. Bunu her ay bin 500 TL olarak maaşımıza farklı bir isim koyarak ekleneceğini söyledi. Burada günlerdir direniyoruz. Tıkayan tarafın bizler olduğunu söyledi ama biz bu sürecin tıkanmaması için elimizden geleni yaptık. Bizlerin de adım atması gerekiyorsa adım attık. Sadece bu toplu iş sözleşmesi gece olumlu sonuçlansın istedik. Maalesef taleplerinde kaldılar. Az önce başkanımız açıklama yaptı 'Yüzde 19'u 1 Temmuz itibariyle vereceğiz' dedi. Biz kendilerine bu şartlarda toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmayacağını mücadeleye devam edeceğimizi söyledik. Kendisi bize 'Beni arayanlar var, bu süreci sizler tıkıyorsunuz. İşçiler toplu iş sözleşmesinin bitmesini istiyor ama sendikacılar tıkıyor' dedi. Bunu işçi arkadaşlarımızın vicdanına bırakıyorum."

'Tek derdimiz eşit işe eşit ücret"

Ekmek kavgasından başka dertleri olmadığını dile getiren Gül, "Bizim ekmek kavgasından başka hiçbir derdimiz yok. Ne söylerlerse söylesinler ona karşı açıklama yapmayacağız. Çünkü tek derdimiz eşit işe eşit ücret. Orta yok bulmaya çalışırken bile süreci tıkıyorlar. Bizi nasıl isteyerek greve çıkardılar ve devam etmesi için ellerinden geleni yapıyorlarsa diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü tamimiyle bizleri zan altında bırakıyorlar. Bize 'sandık kurun bakın' dediler. Biz bu ücretlerle sandık kurulmasına taraf değiliz. Buradan çıktıktan sonra temsilci arkadaşlarımız toplanacağız. Hiçbir şekilde bu sandığı kurma taraftarı değiliz ama alttan bir çalışma var. Bizim tek derdimiz ekmeğimizi büyütmek" diye konuştu.

"Burada bireysel davalardan uzak durup ekmeğimizi büyütmek için elimizden geleni yapacağız"

Ercan Gül, "Bu kavga bayramdan sonraya kalacaksa kalır bizim temsilci arkadaşlarla oturup karar almamız lazım. Ciddi anlamda kamuoyuna 4 şube başkanı ve bölge temsilcisini farklı söylemlerle zan altında bırakıp sanki süreci siyasi kavgalarla farklı bir yere götürmeye çalışıyormuş gibi bir belediye başkanı var. Öfkesi çok yüksek biz de bu tavrı anlamıyoruz. Uzlaşı ile bitirmek istiyoruz ama bitmiyor. Hangi arkadaşımız istiyormuş TİS'in bitmesini bu sandığın kurulmasını istiyormuş kararını alırız. Cemil Başkan dedi ya 'bu bakış açısıyla olursa masaya oturmam.' Biz kendilerine söyledik görüşmeye açığız. Biz kapıları kimseye kapatmadık. Kapılar yüzümüze kapanıyorsa bunun kararını alıp kendimize göre yol belirleyeceğiz" dedi.