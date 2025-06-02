İzmir\'de Grev Sürecinde Çöp Temizliği Gerçekleşti

(İZMİR) – İzmir'de devam eden grev nedeniyle Alsancak'ta biriken çöpler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde vatandaşlar ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla temizlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev nedeniyle Konak ilçesi Alsancak bölgesinde oluşan çöp yığınları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yurttaşların katılımıyla temizlendi.

Günün son saatlerinde Alsancak Kordon bölgesine gelen Tugay, beraberindekilerle temizlik çalışmasına başladı. Tugay'a temizlik sırasında bölgeye gelen CHP'li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi.

Tugay'ın temizlik çalışmasına bölge sakinleri alkış ve sloğanlarla larla destek verirken, bazı yurttaşlar ise bu müdahalenin grev kırıcılığı anlamına geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Gününün ilk saatlerine kadar devam eden çalışmayla birlikte, Alsancak ve çevresinde biriken çöp yığınları temizlendi.