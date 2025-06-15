İzmir'de Hastaneye Yakın Yangın

Sağlık Bakanlığınca, İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."