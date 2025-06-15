Sağlık Bakanlığınca, İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Hastaneye Yakın Yangın - Son Dakika
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