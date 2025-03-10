İzmir'de İki Firmaya 11,2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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İzmir'de İki Firmaya 11,2 Milyon Lira Ceza

İzmir\'de İki Firmaya 11,2 Milyon Lira Ceza

İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü yapan iki firmanın toplam cezası 11,2 milyon lira oldu.

10.03.2025 16:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gaziemir'deki Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret AŞ ünvanlı atıl durumdaki kurşun geri kazanım fabrikasından çıkarılan atıkların mevzuata aykırı şekilde açık alana döküldüğü ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, 7 Mart'ta yaptığı incelemede, 5 Mart'ta işletmeden çıkan hafriyat yüklü araçların radyasyon kontrollerinin yapıldığını, araçtaki radyasyonun sınır değerler altında olduğunu ve radyasyon yönünden herhangi bir tehlike arz etmediğini belirledi. Atıkların, taşıyıcı hafriyat firmaları tarafından Torbalı'daki Yoğurtçular Mahallesi'ndeki açık alana kaçak olarak döküldüğü tespitinde bulunan ekipler, döküm alanında inceleme gerçekleştirdi.

Buna göre, Nerman Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İzmirim Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat Hurda İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 kamyonla aynı noktaya mevzuata aykırı hafriyat döktüğü belirlendi.

Bakanlıkça, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca "hafriyat toprağının mevzuata aykırı olarak dökülmesi" gerekçesiyle ilgili her bir firmaya 5 milyon 609 bin 178 lira olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin 356 lira idari ceza uygulandı, ayrıca firmalar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

İzinsiz dökümü yapılan atıklar toplatılarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Lisansı bulunan işletmeye gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İki Firmaya 11,2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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