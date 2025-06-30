İzmir'de İki Yangın Birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de İki Yangın Birleşti

30.06.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziemir'deki yangın, evini ateşe veren kişi yüzünden ormana sıçradı, esnaf yaralarını sarıyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir tesisin bahçesindeki atıkların yakılması ile çıkıp, ormana sıçrayan yangının, aynı bölgede evini benzin dökerek ateşe veren kişinin çıkardığı yangınla birleştiği ortaya çıktı. Evine benzin döken H.Ö. gözaltına alınırken, alevlerin etkilediği 2 ayrı oto galeri sitesinde esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında dün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, aynı gün saat 15.00 sıralarında bir yangın da Gaziemir ilçesinde çıktı. Gaziemir'deki bir tesisin bahçesindeki atıkların yakılmasıyla çıktığı belirlenen yangın, Beyazevler mevkisindeki ormana da sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçaklar ile arazöz ve su ikmal araçları ayrıca belediye itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.

ALEVLER 2 AYRI SİTEYE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, oto galerilerin bulunduğu 2 ayrı siteye de sıçradı. Alevler buradaki çok sayıda araca ve 4 katlı bir beyaz eşya deposuna zarar verdi. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken, yaşanan kargaşada çeşitli yerlerinden küçük sıyrıklarla yaralananlar oldu. 70 ila 117 km/saat arasındaki hızla esen kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, dün akşam saatlerinde söndürüldü.

İKİ YANGINDAKİ ALEVLER BİRLEŞMİŞ

Orman yetkilileri, buradaki alevlerin aynı bölgede evini benzin dökerek ateşe veren kişinin çıkardığı yangınla birleştiğini belirlediklerini kaydetti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö.'nün (44) işlemleri sürüyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yangını ardından hasar tespit çalışmalarına başlanırken, mağdur esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor. Beyaz eşya deposunun yöneticisi Salih Nasman (40), "Yazık, ormanlarımız yandı. Üstüne bir de ekmek teknemiz yandı. Acımızı siz düşünün" dedi.

'ELLERİMİZ KESİLDİ'

Oto-galerici Okan Başer (30) ise yaşananların tam bir felaket olduğunu belirtip, "Araçlarımızı yangından kaçırmak isterken anahtarlarını bile almaya fırsat bulamadan camını kırıp, iterek uzaklaştırmaya çalıştık. Bu sırada ellerimiz kesildi. Çok araç yandı ama buna da şükür; canımıza bir şey olmadı. Yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrendik" diye konuştu.

'CAMLARI KIRIP, UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIK'

Oto-galerici Recep Taş (50) da sitede 5 dükkanı ile çok sayıda aracı olduğunu belirtip, "Yangın çıkınca birden panikledik. Araçlarımızı alevlerden kaçırmaya çalıştık. Anahtarlar ofiste olduğu halde, o an panik ve heyecandan bulamadık. Çoğunun camlarını kırıp, uzaklaştırmaya çalıştık. Çevredeki vatandaşlar da sağ olsun yardım etti. Ama yine de iki aracımızı yanmaktan kurtaramadık. Bu yangının çıkmasındaki en büyük sebep, belediyenin sanayi içerisinde çöplüğü var. Orayı yakıyorlar; alevler rüzgarla buraya geliyor. Oradan ormana, ormandan da beyaz eşya deposuna sıçramış. Depodan da bizim iş yerlerimize sirayet etti" dedi.

'MAHŞER YERİ GİBİYDİ'

Oto-galerici Uğurcan Sırmalı (33), "Pazar günü dükkanımız kapalıydı. Yangını duyup, iş yerimize geldik. 3 aracımız yandı. Ne yapacağımızı, kime ne gideceğimizi bilemiyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yangından otomobillerini kaçırmak için camı kırıp, yaralanan arkadaşlarımız var. Arabayla kaçıp kaza yapan hatta kalp krizi geçiren var. O gün burası mahşer yeri gibiydi" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera; Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Gaziemir, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Ormana, İzmir, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İki Yangın Birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

16:47
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları
16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
00:56
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
00:35
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:30
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:11
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
23:52
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 17:35:24. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de İki Yangın Birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.