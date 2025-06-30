İzmir'de İki Yangın Birleşti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir tesisin bahçesindeki atıkların yakılması ile çıkıp, ormana sıçrayan yangının, aynı bölgede evini benzin dökerek ateşe veren kişinin çıkardığı yangınla birleştiği ortaya çıktı. Evine benzin döken H.Ö. gözaltına alınırken, alevlerin etkilediği 2 ayrı oto galeri sitesinde esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında dün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, aynı gün saat 15.00 sıralarında bir yangın da Gaziemir ilçesinde çıktı. Gaziemir'deki bir tesisin bahçesindeki atıkların yakılmasıyla çıktığı belirlenen yangın, Beyazevler mevkisindeki ormana da sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçaklar ile arazöz ve su ikmal araçları ayrıca belediye itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.

ALEVLER 2 AYRI SİTEYE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, oto galerilerin bulunduğu 2 ayrı siteye de sıçradı. Alevler buradaki çok sayıda araca ve 4 katlı bir beyaz eşya deposuna zarar verdi. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken, yaşanan kargaşada çeşitli yerlerinden küçük sıyrıklarla yaralananlar oldu. 70 ila 117 km/saat arasındaki hızla esen kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, dün akşam saatlerinde söndürüldü.

İKİ YANGINDAKİ ALEVLER BİRLEŞMİŞ

Orman yetkilileri, buradaki alevlerin aynı bölgede evini benzin dökerek ateşe veren kişinin çıkardığı yangınla birleştiğini belirlediklerini kaydetti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö.'nün (44) işlemleri sürüyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yangını ardından hasar tespit çalışmalarına başlanırken, mağdur esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor. Beyaz eşya deposunun yöneticisi Salih Nasman (40), "Yazık, ormanlarımız yandı. Üstüne bir de ekmek teknemiz yandı. Acımızı siz düşünün" dedi.

'ELLERİMİZ KESİLDİ'

Oto-galerici Okan Başer (30) ise yaşananların tam bir felaket olduğunu belirtip, "Araçlarımızı yangından kaçırmak isterken anahtarlarını bile almaya fırsat bulamadan camını kırıp, iterek uzaklaştırmaya çalıştık. Bu sırada ellerimiz kesildi. Çok araç yandı ama buna da şükür; canımıza bir şey olmadı. Yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrendik" diye konuştu.

'CAMLARI KIRIP, UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIK'

Oto-galerici Recep Taş (50) da sitede 5 dükkanı ile çok sayıda aracı olduğunu belirtip, "Yangın çıkınca birden panikledik. Araçlarımızı alevlerden kaçırmaya çalıştık. Anahtarlar ofiste olduğu halde, o an panik ve heyecandan bulamadık. Çoğunun camlarını kırıp, uzaklaştırmaya çalıştık. Çevredeki vatandaşlar da sağ olsun yardım etti. Ama yine de iki aracımızı yanmaktan kurtaramadık. Bu yangının çıkmasındaki en büyük sebep, belediyenin sanayi içerisinde çöplüğü var. Orayı yakıyorlar; alevler rüzgarla buraya geliyor. Oradan ormana, ormandan da beyaz eşya deposuna sıçramış. Depodan da bizim iş yerlerimize sirayet etti" dedi.

'MAHŞER YERİ GİBİYDİ'

Oto-galerici Uğurcan Sırmalı (33), "Pazar günü dükkanımız kapalıydı. Yangını duyup, iş yerimize geldik. 3 aracımız yandı. Ne yapacağımızı, kime ne gideceğimizi bilemiyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yangından otomobillerini kaçırmak için camı kırıp, yaralanan arkadaşlarımız var. Arabayla kaçıp kaza yapan hatta kalp krizi geçiren var. O gün burası mahşer yeri gibiydi" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera; Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)