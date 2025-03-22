(İZMİR) - İzmir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eylemlerine katılan 176 kişinin gözaltına alındığı, 34 kişinin ise arandığı bildirildi.
İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle dün İzmir genelinde düzenlenen protesto yürüyüşleriyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmalar yürütüldü.
Soruşturmalar kapsamında, "yasa dışı protestolarda güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı, molotoflu saldırıda bulunan, çöp konteynerlerini devirerek kasıtlı şekilde yolları kapatan ve grupları provoke eden" 210 şüphelinin belirlendiği bildirildi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu şüphelilerden 176'sının gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü, 34 kişinin ise yakalanma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de İmamoğlu Protestolarında 176 Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?