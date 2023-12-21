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İzmir'de Karısını Yaralayan Kişi İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Karısını Yaralayan Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki oyun parkında boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmada, Serdar K. adlı kişi karısını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

İzmir\'de Karısını Yaralayan Kişi İntihar Girişiminde Bulundu
21.12.2023 - 22:07,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki oyun parkında karısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurdu, ardından intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Karşıyaka, İzmir, Olay, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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