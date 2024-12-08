İzmir'de Kış Sebze Hasadı Gecikti - Son Dakika
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İzmir'de Kış Sebze Hasadı Gecikti

İzmir\'de Kış Sebze Hasadı Gecikti

İzmir'de havaların sıcak seyretmesi kış sebzelerinin olgunlaşmasını 2 hafta geciktirdi.

08.12.2024 11:16
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Türkiye'nin kış sebze üretim merkezlerinden İzmir'de ekim ve kasım aylarında havanın sıcak seyretmesi, kışlık sebzelerin olgunlaşarak lezzetlenmesini yaklaşık iki hafta geciktirdi.

Verimli topraklarında yılda 1 milyon 700 ton sebzenin üretildiği İzmir'de, 120 bin dekarda yıllık 280 bin ton civarında 15 çeşit kışlık sebze yetiştiriliyor.

İzmir, Türkiye'nin brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alması dolayısıyla "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

Çoğunlukla Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde yetiştirilen kışlık sebzelerin büyük kısmı yurdun dört bir yanındaki pazarlarda tüketiciye ulaştırılıyor.

Genellikle kasım ortasında başlayan kışlık sebze hasadı, bu yıl sebzelerin olgunlaşması ve lezzetlenmesini sağlayan soğuk havanın geç gelmesi nedeniyle yaklaşık 2 hafta ertelemeyle kasım sonuna sarktı.

Ekim ve kasım ayındaki sıcaklık sebzeleri geç olgunlaştırsa da rekolteye olumsuz yansımadı. Kasım sonu itibarıyla yaygın olarak başlayan hasatla sebzeler pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

-"Ürün artık olması gereken pazar kalitesine ulaştı"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in kışlık sebze üretimiyle iç pazarda büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Hasat edilen ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Şahin, "Şu anda piyasanın istediği ürünler hızlı şekilde sevk ediliyor. Yağışlar kendini topladı ve gece sıcaklıkları düştü. Böylece kışlık sebzede tüketim ve pazar kalitesi oluştu. İhtiyacımızı karşılayabilecek ve ihracata yönlendirecek ürünümüz var." dedi.

Şahin, soğuk havanın kışlık sebzede olgunlaşma ve lezzeti etkilediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Havalar soğudu, kışlık sebzeler kapandı ve ürün artık olması gereken pazar kalitesine ulaştı çünkü ürün havalar soğumadan, kendini kapatmadan pazar kalitesi açısından çok az miktarda piyasa sevk edilebiliyor. Bu olunca da fiyatlar biraz beklenin üzerindeydi ama şu an stabil hale gelmeye başladı."

"Pırasa, kereviz soğuğu ve kırağıyı sever"

Torbalı ilçesinde yaşayan üretici Mustafa Yan da soğukların gecikmesi nedeniyle hasadı 15-20 gün geç başlattıklarını belirtti.

Kışlık sebzenin soğuk havayı sevdiğini kaydeden Yan, "Pırasa, kereviz soğuğu ve kırağıyı sever. Kırağı aldıktan sonra sebze daha tatlanır, yemesi güzel olur. Soğuk olmadığında pırasa acı olur, halk da sevmez." dedi.

Üreticilerden Abdi Karateke de kuraklık endişesiyle bu yıl daha az alanda ekim yapsa da ürünün kalitesinin ve rekoltesinin memnun edici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, izmir, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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