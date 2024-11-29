İzmir'de Kurşunlama Olayında Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Güney Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki daireye ateş açıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Gasp Büro ile Suç Analiz Merkezi amirliklerinin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.G. (44) ve Y.H. (35) saklandıkları adreslerde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. tutukladı, Y.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan evin kurşunlanması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde 2 şüphelinin apartmana girmesi, kısa süre sonra birinin bölgeden uzaklaşması ve diğerinin apartmandan çıkarken eve ateş açması yer alıyor.
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