1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI
İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasında kalan ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer bölgeye sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?