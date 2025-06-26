Izmir'de Orman Yangını Felaketi - Son Dakika
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Izmir'de Orman Yangını Felaketi

Izmir\'de Orman Yangını Felaketi
26.06.2025 13:39
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İzmir'de kontrol altına alınan orman yangınında ev ve hayvan ağılları kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de dün başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında ev ve ağılları kullanılamaz hale gelen mahalle sakinleri üzüntü yaşıyor.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, Foça ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve bu sabah kontrol altına alınan yangın, Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ndeki ev ve ağıllarda zarara neden oldu.

İlk belirlemelere göre, zeytin bahçesi içindeki tek katlı ev ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan 3 ağıl, kullanılamaz hale geldi.

Ev ve ağılları zarar gören mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla, yanan alanlardaki hasarları inceledi. Tahliye edilen evlerin sahipleri de evlerine döndü.

Besiciler, yangından kurtardıkları 100'den fazla hayvanla, geçici olarak ayarladıkları alanlarda ilgileniyor.

"Dumana uyandım"

Evi yanan 51 yaşındaki Arzu Ordu, AA muhabirine, anne ve babasıyla birlikte yaşadıklarını, kozalakların patlamasıyla yangının dağın eteklerindeki zeytin ağaçlarına sıçradığını söyledi.

Havanın çok rüzgarlı olduğunu ifade eden Ordu, şöyle konuştu:

"Dün akşam saat 5 gibi yangın evimizin arkasında belirdi. Kanepede uyuyakalmıştım, dumana uyandım. Annem, babam, sağda solda koşuşturuyordu. Annem tavukların derdine düşmüş, evin arkasında ateşlerin içerisinde gördüm. Anneme 'Çabuk cüzdanını, telefonunu, kimliğini al. Hadi gidiyoruz.', babama da 'Çabuk arabaları çıkar.' dedim. Arkadaşım koyunları sürüye sürüye aşağı doğru götürdü. Evimiz yandı, bitti, kül oldu."

Ordu, 30'a yakın tavuğunun telef olduğunu, bahçedeki zeytin ağaçlarının yandığını anlatarak, "Yangın nedeniyle evimdeki hiçbir şey kullanılmıyor. Alevleri birdenbire evin arkasında gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım. Alevler 3 katlı ev yüksekliğindeydi. Çok korktum, kendi canımdan ziyade annemi ve babamı kurtarmak için uğraştım." dedi.

Hayvanların yemleri yandı

Ağılı yanan besici Musa Çelikkol (42) ise alevlerin mahallenin etrafını sardığını ve "cehennemi yaşadıklarını" söyledi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle ağıllarının alevlerin arasında kaldığını belirten Çelikkol, "İlk başta ağılları boşaltarak hayvanlarımızı kurtardık. Hayvanların otları, buğdayları, arpaları yandı. Bütün gece uykusuz kaldık ve rezilliği yaşadık. Şu anda sağımlarını yapacağım. Şimdilik bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Besici Aylin Çıbık (28) da ağıllarının yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA

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