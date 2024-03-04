İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, polis memuru İlker Çulha'nın beylik silahı, evde yemek yiyeceği sırada kazara ateş aldı.
Yaralanan Çulha, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çulha, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bornova'da polis memuru evinde silah kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 62 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildiğini, 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonlarda, 55 kilo 474 gram toz esrar, 5 kilo 150 gram skunk, 2 kilo 258 gram kubar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?