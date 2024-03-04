Bornova\'da polis memuru evinde silah kazası sonucu hayatını kaybetti

Bingöl'de 62 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 62 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildiğini, 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonlarda, 55 kilo 474 gram toz esrar, 5 kilo 150 gram skunk, 2 kilo 258 gram kubar esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.