İzmir'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 133 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik 95 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 133 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Şafak Operasyonu: 133 Gözaltı - Son Dakika
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