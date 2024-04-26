İzmir\'in Konak ilçesinde sahil yolunda bir kişi ölü bulundu

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İzmir'in Konak ilçesindeki sahil yolunda bir kişi ölü bulundu.

Alsancak Kordonboyu sahil yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını görev vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.