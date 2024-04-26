İzmir'in Konak ilçesinde sahil yolunda bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde sahil yolunda bir kişi ölü bulundu

İzmir\'in Konak ilçesinde sahil yolunda bir kişi ölü bulundu

Alsancak Kordonboyu sahil yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

26.04.2024 03:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesindeki sahil yolunda bir kişi ölü bulundu.

Alsancak Kordonboyu sahil yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını görev vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Alsancak, İzmir, Olay, Adli Tıp, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Konak ilçesinde sahil yolunda bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
22:01 Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 04:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in Konak ilçesinde sahil yolunda bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement