İzmir\'de şehit annesi, oğlu anısına sergi açtı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şehit Piyade Onbaşı Ahmet Akbay'ın annesi Fatma Akbay oğlu anısına ahşap boyama sergisi açtı.

Aile Yılı kapsamında, Ödemiş Öğretmenevi'nde düzenlenen sergide Fatma Akbay'ın eserlerinin yanı sıra şehit Akbay'ın eşyalarına da yer verildi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ile İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan'ın da katıldığı serginin açılışında Ödemiş Müftüsü Mustafa Türköz şehitler için dua etti.

Fatma Akbay, gazetecilere oğlunun şehit edilişinin üzerinden 29. yıl geçtiğini belirterek, sergiyi onun hatırasını yaşatmak için açtığını söyledi.

Sergi, 2 gün süreyle ziyarete açık olacak.