İzmir\'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta Yücel Ecelioğlu (38) ile B.E. (19) ve R.A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ecelioğlu tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ecelioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yücel Ecelioğlu'nun SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.