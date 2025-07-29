İzmir'de Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Saldırı Davası

29.07.2025 12:07
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İzmir'de bir saldırıda yaralanan kişinin ailesine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması.

İzmir'de bir yakınlarını silahla vuran kişinin anne babasına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 sanığın, olayda karı-koca yaralanmasa da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Karşıyaka ilçesinde 7 Nisan'da H.U. silahla yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.O.Ç. tutuklandı.

İddiaya göre, saldırıdan 3 gün sonra H.U'nun yakınları A.İ. (20) ve İ.F. (20), A.O.Ç'nin babası B.Ç. (44) ve annesi S.Ç'ye (39) Örnekköy Mahallesi'nde otobüs durağında bekledikleri sırada araç içinden pompalı tüfekle ateş açtı. Duraktaki araçların arkasına saklanan çift, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kurşunların isabet ettiği otobüs durağı, bir apartman dairesi, iki otomobil ile bir çiçekçi ve bir spor salonunda hasar oluştu. Çiçekçide çalışan E.B.T, kırılan camlarının başına isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Olayın ardından A.İ. tutuklandı, İ.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık ve müşteki ifadelerine de yer verildi.

"Eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır"

Müşteki B.Ç, ifadesinde, oğlu A.O.Ç. ile sanık A.İ. arasında 7 Nisan'da silahlı kavga yaşandığını, H.U'nun yaralandığı olayla ilgili oğlunun tutuklandığını anlattı.

Sanık A.İ. ise B.Ç. ve S.Ç'nin daha önce kendi evine silahla ateş ettiğini öne sürerek, "Olaya konu aracın içerisinde ben yoktum. Yeğenime geçmiş olsun dileğinde bulunmak için oturduğu mahallenin kahvehanesine gitmiştim." dedi.

Sanık İ.F. de olayı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini ileri sürerek, "S.Ç. ve B.Ç. aramızda bulunan husumetten dolayı beni cezaevine göndermek için yanlış yere teşhis edip ismimi vermiştir." ifadesini kullandı.

İddianamede, geçmiş telefon trafiğini gösteren HTS raporlarının incelendiği, 2 sanığın da olay saatinde olay yerinde cep telefonu sinyalinin alındığı belirtilerek, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Olayın oluş şekli, suçta kullanılan aletin elverişliliği, atış mesafesi, hedef alınan vücut bölgesi, meydana gelen zararın ağırlığı, atış sayısı değerlendirilerek eylemin nitelemesinin yapılabileceği, bu bağlamda sanık A.İ. ile İ.F'nin müştekiler B.Ç. ve S.Ç. arasında silahla ateş etme olayının öncesine dayalı husumetin bulunması, olayda kullanılan tüfeğin öldürmeye elverişli olması, müştekilerin üzerlerine doğru ateş etmeleri, atış mesafesinin uzunluğu, yapılan atış sayısı nazara alındığında, şüphelilerin tüfekle müştekilere ateş etmeleri eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır."

Dört ayrı suçtan toplam 44 yıl 6'şar aya kadar hapis

İddianamede, sanıklar hakkında B.Ç'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıla, S.Ç'ye karşı "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla, E.B.T'ye karşı "olası kastla kadına karşı silahla basit yaralama" suçundan 4 yıla, otobüs durağından oluşan hasar nedeniyle de "olası kastla zincirleme suç oluşturacak şekilde kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 44 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

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