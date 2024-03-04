İzmir'in Bayındır ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tokatpaşa Mahallesi Sarıveli mevkisinde Hüseyin K'yi (35) tarlasının kenarında duran kamyonetinde yaralı halde gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Silahla vurulduğu belirlenen Hüseyin K, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitiren Hüseyin K'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'in Bayındır ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?