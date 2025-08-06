İzmir'de Su Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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İzmir'de Su Krizi Derinleşiyor

06.08.2025 14:25
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Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle İzmir'in barajlarında su seviyesi alarm veriyor.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle tam doluluğa ulaşamayan barajlar, bu yılın 7 ayında da beklediği yağışları alamadı.

Yetersiz yağışlarla beraber iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim barajlardaki su seviyelerine olumsuz yansıdı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 6 Ağustos 2025 itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 7,97 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22,55 seviyesindeydi.

Doluluk oranı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 2,83, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 57,55, Ürkmez Barajı'nda yüzde 10,36 ve Balçova Barajı'nda yüzde 27,66'ya kadar geriledi. İzmir'in su ihtiyacını karşılayan kaynaklar arasında yer alan Manisa'daki Gördes Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 6,13 olan doluluk yüzde 0,08 olarak ölçüldü.

"Bireysel tüketim alışkanlıkları gözden geçirilmeli"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, AA muhabirine, yaşanan kuraklıkların mevsimsel bir olayın ötesine geçerek iklim krizinin etkisi haline geldiğini söyledi.

Özkan, barajlardaki düşüşün uzun vadeli etkiler doğurabileceğini vurgulayarak, "Alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu tablo derinleşecek. Kuraklık yılın tüm mevsimlerine yayıldı. Yağış rejimi değişiyor, bu yeni koşullara göre yaşam tarzımızı ve su yönetimini yeniden tasarlamamız gerekiyor." dedi.

Su krizine karşı alınacak önlemlerin kısa vadeli değil, uzun vadeli ve kalıcı olması gerektiğini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Artık dramatik çözümleri devreye geçirmemizin zamanının geldiğini gösteren kritik bir eşikteyiz. Bugün yaptığımız tasarruflar, bu mevsimi kurtarır ama seneye aynı problemi yaşamamak için topyekun bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Mücadele yalnızca tasarrufla sınırlı kalmamalı. Yağmur suyu hasadı sistemleri, gri suyun kullanımı, atık suyun yeniden değerlendirilmesi, ev ve iş yerlerinde su kullanımının sınırlandırılması gibi uygulamaların yaygınlaşması gerekiyor."

Özkan, bahçe sulamaları, havuz kullanımları, halı, araba ve balkon yıkamaları gibi bireysel tüketim alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, küçük önlemlerle yüzde 10 tasarruf bile sağlanmasının yaz mevsimini çıkartıp yağışlı mevsime kavuşmayı kolaylaştıracağını anlattı.

"Tasarruf yapmazsak olan bize olacak"

İzmir'de yaşayan Murat Altıncan, bilinçli su tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

Küresel ısınmadan kaynaklı yağışların azaldığına dikkati çeken Altıncan, "İstediğimiz yağmurları alamazsak daha ciddi önlemlerle karşılaşacağız. Ben tasarruf için duşta kalma süresini kısaltıyorum, eşime, çocuğuma da bunu söylüyorum. Bunu herkes yapsa eminim çok daha iyi bir konuma geliriz. Tasarrufa her zaman devam etmeliyiz. Kendimiz için değil çocuklarımız için devam etmeliyiz." diye konuştu.

Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlardan Yusuf Çelebi ise yılın çok kurak geçtiğini ifade etti.

Su tasarrufu için önlem almaya çalıştığını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Herkes elinden gelen tasarrufu yaparsa damlaya damlaya göl olur. Ben vatandaş olarak daha az suyla duş alıyorum ve daha az suyla bulaşık yıkamaya çalışıyorum, makine kullanıyorum. Şu anda belli bir kesinti var, süre var. Belki gün geçtikçe bu kesinti gün boyu, belki iki-üç gün olacak. Tasarruf yapmazsak olan bize olacak. Onun için herkes lütfen tasarruf etsin."

Parklar sarardı

İzmir'de su tüketimini azaltmak için İZSU'nun geçen ay aldığı karar kapsamında belediyeye ait yoğun su harcayan park ve bahçelerin abonelikleri iptal edildi. Sulanmayan yeşil alanlar, sıcak havanın da etkisiyle kurudu. Konak Meydanı, Karşıyaka sahili gibi alanlarda çimler sarıya büründü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2023 yılı verilerine göre parklarda yıllık 5 milyon metreküplük bir su tüketimi olduğu kaydedilmişti.

Merkez ilçelerde su kesintisi bugün başlayacak

Kentte su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle bugünden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 merkez ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Su Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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