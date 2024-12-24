İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon

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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Aralık'ta Çaltılıdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunu uzun namlulu silahlarla kurşunlayanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen çalışmada, şüphelilerin birçok ilde silahlı eylem düzenleyen "Daltonlar" isimli suç örgütü üyeleri olduğu belirlendi.

İzmir, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.