İzmir\'de Tarım Arazilerinde Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bayındır ve Tire ilçelerinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nin Yanıkçiftlik mevkisinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın 2 uçak, 6 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tire Işıklı Mahallesi'ndeki mera ve tarım arazisinde çıkan yangına ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 7 arazöz ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.