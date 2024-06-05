İzmir'de Tarım Arazilerinde Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Tarım Arazilerinde Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İzmir\'de Tarım Arazilerinde Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bayındır ve Tire ilçelerinde çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bayındır ilçesindeki yangına 2 uçak, 6 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Tire ilçesindeki yangına ise 2 uçak ve 7 arazöz ile müdahale edildi. Her iki yangın da ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

05.06.2024 19:55
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İzmir'in Bayındır ve Tire ilçelerinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nin Yanıkçiftlik mevkisinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın 2 uçak, 6 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tire Işıklı Mahallesi'ndeki mera ve tarım arazisinde çıkan yangına ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 7 arazöz ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de Tarım Arazilerinde Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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