İzmir'de Toplu İşten Çıkarmalar Tehdidi - Son Dakika
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İzmir'de Toplu İşten Çıkarmalar Tehdidi

16.06.2025 17:43
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yüksek ücret artışları nedeniyle belediye iştiraklerinde işten çıkarmaların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Tugay, 2025 Eylül itibarıyla ek zam yapılmaması ve bazı teşviklerin kaldırılması şartıyla işten çıkarmaların durdurulabileceğini ifade etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzdoğa, İzulaş, İzbeton'dan yapılacak işten çıkarmalara ilişkin, "Emsali olmayan yüksek ücret artışları Belediyemiz bütçesini ve kaynaklarını tüketmektedir" dedi. Tugay, 2025 eylül ayında ek zam yapılmaması, işe devam teşvik primi ve sağlık raporu almama teşvik priminin kaldırılması şartıyla zorunlu işten çıkartma sürecinin durdurulacağını, aksi her durumda zorunlu olarak toplu işten çıkartma sürecinin devam edeceğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyeye bağlı şirketlerde planlanan işten çıkarmalarla ilgili, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tugay, İzdoğa, İzulaş, İzbeton gibi belediye iştiraklerinde yaşanan maaş artışlarının bütçeyi aştığını belirterek, bu şartlar altında toplu işten çıkarmaların kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Başkan Tugay açıklamasında, seçimlerden sadece üç gün önce Belediye-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmelerine dikkat çekerek, şunları aktardı:

"İzdoğa, İzulaş, İzbeton şirketlerimiz ile Belediye-İş Sendikası arasında seçimlerden üç gün önce imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinde emsallerine göre hayli yüksek kabul edilen taban ücretlerine, yine sözleşme gereği 2025 Mart ayı itibarıyla yüzde 42 seviyesinde zam yapılmıştır; taban yevmiye ücretleri 1.750,00/1.950,00 TL seviyesine, buna bağlı aylık/giydirilmiş/net ücret 100 bin Lira'ya ve brüt ücret 160 Bin Lira'ya çıkmıştır; TİS uyarınca 2025 Eylül ayında ayrıca TÜFE nispetinde ek iyileştirme yapılması gerekecek, işçi başına aylık/brüt maliyet 180-210 Bin Lira'ya çıkacaktır. Belediyemiz bütçesiyle bunun karşılanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, işine düzenli gelen işçiye 'işe devam primi', sağlık raporu almayan işçiye 'özendirme primi' ödenmesi şeklinde başka hiçbir kentte ve dünyada görülmemiş 'dürüstlük kuralına aykırı' bir uygulamanın devam ettirilmesi kabul edilemez.

"Bu ücret artışlarında direnildiği takdirde işçi sayısının azaltılması zorunlu"

Mevcut durum şu sonuçları beraberinde getirmektedir: Diğer iştiraklerdeki işçilerimiz ve örgütlü oldukları sendikalar aynı ücretleri emsal göstererek kendileri bakımından da uygulanmasını talep etmektedirler. Emsali olmayan yüksek ücret artışları, Belediyemiz bütçesini ve kaynaklarını tüketmektedir. Bu ücret artışlarında direnildiği takdirde işçi sayısının azaltılması zorunlu bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Belediye-İş Yetkilileri ile yapılan görüşmelerde toplu iş sözleşmesindeki fahiş ücret artışlarının geri alınmayacağı ve tuhaf teşvik primlerinden vaz geçilmeyeceği beyan edilmektedir.

Sendika yetkililerinin, üye işçilerimize, Belediyemize karşı büyük tazminat davaları açacaklarını ve kazanacaklarını söyledikleri duyulmaktadır. İşçilerimize ve Belediye-İş yetkililerine çağrımızı yinelemek isteriz: a) 2025 Eylül ayında ek zam yapılmasın. b) İşe devam teşvik primi ve sağlık raporu almama teşvik primi kaldırılsın. Diğer tüm çalışanlarımızın ve sendikalarımızın yaptığı fedakarlığa ve nihayetinde Belediyemizin işlerliğine katkı sağlayın. Bu şartla zorunlu işten çıkartma sürecini durduralım. Aksi her durumda zorunlu olarak toplu işten çıkartma süreci devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Eylül, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Toplu İşten Çıkarmalar Tehdidi - Son Dakika

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