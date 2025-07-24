İzmir'in Tire ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yunus F. idaresindeki 35 YHH 73 plakalı traktör, Kireli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 6 yaşındaki Melahat F. ile Hicran F, Miray F. ve Melahat F. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Traktör Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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