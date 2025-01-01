İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton 430 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton 430 Kg Ele Geçirildi

2024'te İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 1.4 ton uyuşturucu ve 1.2 milyon hap ele geçirildi.

01.01.2025 01:16
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İzmir'de 2024 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 430 kilogram uyuşturucu maddeyle 1 milyon 177 bin 319 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda narkotik ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 3 bin 95 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 779 kilo 986 gram esrar, 575 kilo 180 gram sentetik uyuşturucu, 39 kilo 940 gram kokain, 28 kilo 522 gram bonzai, 6 kilo 738 gram eroin ve 1 milyon 177 bin 319 uyuşturucu hap ile 4 bin 387 kök kenevir ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 457 tabanca ve 141 tüfek ile 1191 fişek bulundu.

Uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 5 bin 139 kişi gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 bin 474'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

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