İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-19 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda 12 ev ve 3 iş yerinde aramalar yaptı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 47 bin lira, 200 dolar, 2 tabanca, 3 tüfek, hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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