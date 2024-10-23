İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

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İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-19 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda 12 ev ve 3 iş yerinde aramalar yaptı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 47 bin lira, 200 dolar, 2 tabanca, 3 tüfek, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.