İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Aramalarda 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheli K.C.Ü. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 79 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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