İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiyle İlgili Gözaltılar ve Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiyle İlgili Gözaltılar ve Tutuklamalar

İzmir\'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiyle İlgili Gözaltılar ve Tutuklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı. 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

19.07.2024 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi. 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini ifade eden Bakan Tunç, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Ev hapsi, İzmir, Tutuklama, İzmir, Soruşturma, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiyle İlgili Gözaltılar ve Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Bodrum’da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
22:18 TBMM’deki “sokak hayvanları“ tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'deki "sokak hayvanları" tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 03:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiyle İlgili Gözaltılar ve Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement