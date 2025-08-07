İzmir'de Yağmur Su Seviyesini Etkiledi

İZMİR'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşerken, kentte akşam saatlerinde bölgesel yağış etkili oldu.

İzmir'de barajlardaki su seviyesinin her geçen düşmesi nedeniyle kuralık yaşanırken, kentte akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bölgesel olarak gerçekleşen yağış, cadde ve yollarda su birikintisi oluşturdu.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,