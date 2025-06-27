İzmir'de Yangın: 150 Hektar Zarar Görüldü - Son Dakika
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İzmir'de Yangın: 150 Hektar Zarar Görüldü

İzmir\'de Yangın: 150 Hektar Zarar Görüldü
27.06.2025 11:04
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Aliağa'da çıkan yangında 150 hektar alan zarar gördü, yangına sebep olan kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sanayi bölgesinin yakında çıkıp ormana sıçrayan ekiplerin müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Çöpleri temizlemek amacıyla yaktığı ateşle yangına sebebiyet verdiği belirlenip, gözaltına alınan M.E.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir birkaç gündür yangınlarla mücadele ediliyor. Çarşamba günü Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ne ulaştı. Aynı gün Torbalı ilçesinde de yangın çıktı. Torbalı'daki yangın birkaç saat sonra kontrol altına alındı. Aliağa'dan Foça ilçesine ulaşan yangın ise yoğun müdahaleler sonucu dün, 21,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. 150 hektarlık alanda etkili olan yangında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanın yanı sıra zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazileri de zarar gördü.

Dün saat 19.00 sıralarında, bu defa Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nin sanayi bölgesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından yangına 5 dakika sonra müdahale edildi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Bunun yanında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi. Alevlere gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava ekiplerinin müdahalesine ara verildi. Günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başladı. 11 saatlik müdahale sonucu bugün saat 06.00 itibarı ile yangın kontrol altına alındı. Alevlerin Bozköy Mahallesi'ndeki 10'un üzerinde eve de zarar verdiği yangına, çöpleri temizlemek amacıyla yaktığı ateş neden olduğu belirlenen M.E. gözaltına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında 150 hektar alanın yangından zarar gördüğü; bunun yarısının tarım alanı diğer yarısını ise kızılçam ağaçları olduğu belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü de yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

YILLARIMIN BİRİKİMİ YANDI

Yangında Bozköy Mahallesi'ndeki evi yanan Fikri Altınkaya (68) yaşadığı korku dolu anları anlatıp, "Yangına eşim Pelin Altınkaya (65) ile evde yakalandık. Birlikte otururken peş peşe 2 patlama oldu. Bu sırada arkadaşım telefon etti. 'Terk et orayı, yanıyorsun' dedi. Bu sırada askerler geldi. Dışarı çıkmamızdan bir süre sonra ise alevler eve kadar ulaştı. Karşıdan film seyreder gibi yangını izledik. Evim tamamen yandı. Yılların birikimi yandı. Yılların emeği boşa gitti. Bu saatten sonra bu evin sıvasını bile yapamam" dedi.

Bu arada yanan alanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Aliağa, Güncel, İzmir, Tarım, Yaşam, Çevre, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yangın: 150 Hektar Zarar Görüldü - Son Dakika

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