İzmir'de Yangın: Dört Bina Yandı

(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki mahalleye sıçradı. Yangında dört binanın çatısı tamamen yanarken, iki tır kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekiplerin 2.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki binalara ve araçlara sıçradı. Dumanları fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin mahalleye sıçraması sonucu camcı dükkanı, hurda deposu, elektronikçi dükkanı ve 1 depo ile bazı evlerin çatılarında hasar meydana gelirken, park halindeki iki tır da tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2.5 saatin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak ilk belirlemelere göre büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.