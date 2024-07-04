İzmir'in Çiğli ilçesinde evinde yasa dışı silah imalatı yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D'nin evinde kurduğu atölyede kurusıkı ve arızalı tabancalar üzerinde tadilat yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 40 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 2 üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, 38 tabanca pimi, 37 tabanca tetiği, 34 şarjör, 16 tabanca horozu, 49 tabanca şarjör gömleği, 7 icra yayı, 4 icra mili yatağı, 5 şarjör yatağı, 2 namlu açmada kullanılan kılavuz, 26 matkap ucu ve silah imalatında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.
A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de yasa dışı silah imalatı yapan şüpheliye operasyon - Son Dakika
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