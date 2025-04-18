İzmir'de Yeni Kütüphaneler ve Mutluluk Kahvesi Açıldı

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin Toros ve Güzelyalı'da hizmete kazandırdığı yeni kütüphaneler ve Mutluluk Kahvesi'nin altıncı şubesi, düzenlenen törenlerle kapılarını açtı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Gün dayanışma günü. Biz mazeret üretmeden çalışmaya geldik. Herhangi bir mazeret ya da bahane üretmeden iş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yaşama geçirdiği yeni kütüphaneler ile Güzelyalı'daki Mutluluk Kahvesi şubesi, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Toros ve Güzelyalı'daki Cumhuriyet Kütüphaneleri ile çocuklar ve gençler, ücretsiz internet hizmetinin de verildiği, ders çalışmaya elverişli bir ortama kavuştu. Mutluluk Kahvesi'nin 6'ncı şubesi olan Güzelyalı'daki hizmet noktasıyla da vatandaşlara ekonomik bir sosyalleşme imkanı sunulacak.

İlk kurdele Toros'ta kesildi

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'nin (EBİAD) desteğiyle Toros Sosyal Tesisleri içerisinde hizmete alınan Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi'nin açılış törenine Belediye Başkanı Mutlu'nun yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Ders çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları var"

Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi roman, tarih, bilim, sağlık ve sınava hazırlık gibi geniş yelpazede binlerce kitaba erişim imkanı sunan kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Mutlu, "Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta Mahir Bey olmak üzere tüm dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kütüphaneleri sadece araştırma ya da kitap okunan yerler olarak görmüyoruz. Çocukların ve gençlerin ders çalışabilecekleri mekanlara çok ihtiyaçları var. Kışın soğukta, yazın sıcakta gelip rahatlıkla ders çalışabilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri ve kendilerini iyi hissedecekleri bir mekan yaratmak istedik. Bir mimar gözüyle mekan kalitesini de sağladık. Gençlerin ve çocukların vakit geçirmekten keyif alacağı şık bir mekan oldu" dedi.

"Çok anlamlı bir açılış"

Kütüphanenin açılışında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban ise "Bugün çok anlamlı bir açılıştayız. Gençleri biraz dijital ortamlara kaptırdık, kütüphane kültürünü unutturduk. Bu çok önemli ve değerli. Sosyal duyarlılığı her zaman çok yüksek olan bir camiayız. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bizim yolumuz Atatürk'ün yolu"

Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan, "Ayrışmaların, ötekileştirmelerin arttığı bu dönemde birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duymaktayız. Kurulduğumuz günden beri eğitime çok önem veriyoruz. Bugüne kadar bölgemizde 7 tane Cumhuriyet Kütüphanesi açtık. Süleyman Seba, Türk futbolunun ahlakıyla, bakış açısıyla ve duruşuyla simgelerinden biridir. Bizim yolumuz Atatürk'ün yolu. Onun ilkeleri ve öğretileri doğrultusunda projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Bu dünyayı onlara en iyi şekilde teslim etmekle yükümlüyüz. Onlardan da ricamız okuyup kendilerini geliştirmesi. Bu ülkenin sizlere çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Mazeret üretmeden çalışmaya geldik"

Konak Belediye Başkanı Mutlu ve beraberindeki konuklar, Toros'taki açılışın ardından Güzelyalı'ya geçti. Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi'nin altıncı şubesinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Burada da bir konuşma yapan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yola çıkarken her mahalleye bu hizmeti vereceğimizi söylemiştik. Öncelikle bu kütüphanelerin açılışında desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günü. Biliyorsunuz ki biz mazeret üretmeden çalışmaya geldik. Herhangi bir mazeret ya da bahane üretmeden iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de sizlerin desteğine dayanışmamıza çok ihtiyacımız var. Kültür merkezimiz gençlerin içinde ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği bir alan ve ayrıca aynı çatı altında Mutluluk Kahvemiz var. Bu birçok kişinin imecesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Bu sebeple çok mutlu ve gururluyuz" dedi.