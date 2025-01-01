İzmir\'de Yeni Yıl Coşkusu: Halay ve Eğlence

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İZMİR'de 2025 yılı coşku ile karşılanırken, vatandaşlar Alsancak Kordon'da davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de yeni yıl coşku ile kutlandı. Yılbaşında vatandaşlar, kentin en yoğun olduğu bölgelere akın etti. Bazı vatandaşlar, İzmir Fuarı'nda düzenlenen DJ'in de katıldığı etkinlikte, 1980 ve 1990'da popüler olan şarkılar eşliğinde eğlendi, bazıları ise yeni yılı Alsancak Kordon'da kutladı. Kordon'a gelen müzisyenler davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.