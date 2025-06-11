İzmir'de Zincirleme Kaza: 5 Ölü - Son Dakika
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İzmir'de Zincirleme Kaza: 5 Ölü

İzmir\'de Zincirleme Kaza: 5 Ölü
11.06.2025 14:39
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Menderes'teki kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan cezası vardı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı, 5 kişinin öldüğü zincirleme kazada yaşamını yitiren sürücülerden Özkan Nazlı'nın (45) ehliyetine alkollü araç kullanmaktan daha önce 3 kez işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bu bilgiyi duyurdu.

Kaza, 9 Haziran'da saat 03.30 sıralarında Menderes- Seferihisar karayolu üzeri Keler mevkisinde meydana geldi. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer araç sürücülerinden Sultan Baran, ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü S.U. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

KAZADA ÖLEN ÇİFT, BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ

Ölen 5 kişiden Özkan ve Suna Nazlı çifti, Kemalpaşa'da toprağa verildi. Çiftin, Bornova ilçesindeki akrabalarına yaptığı bayram ziyaretinin ardından Menderes'teki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Galericilik yapan ve aynı zamanda tarım ürünleri alım satım işiyle ilgilendikleri öğrenilen Nazlı çiftinin aynı kazada yaralanan kızları Zeynep Nazlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaralılardan Eda Doğa Doyuran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

3 KARDEŞ İŞ ÇIKIŞI EVE DÖNÜYORMUŞ

Sultan, Emine ve Fatma Baran kardeşler ise Mardin'in Artuklu ilçesinde toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

BAKAN DUYURDU

Kazada yaşamını yitiren sürücülerden Özkan Nazlı'nın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İzmir'de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Menderes, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Zincirleme Kaza: 5 Ölü - Son Dakika

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